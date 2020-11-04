В штабе Байдена сообщили о победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили его победе на выборах. Как рассказал в ходе пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр, Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

«Мы побеждаем, мы выиграли эти выборы, - подчеркнул он. И будем защищать нашу победу».

Баур также заявил, что они опасаются, что действующий президент не признает итоги выборов и будет обращаться в суд, в том числе и в Верховный суд.

«Этого исключить мы не можем. Но мы будет отстаивать свою победу всеми законными методами», – резюмировал он.