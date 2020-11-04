На президентских выборах в США обозначилась жесткая конкуренция

Как и предполагали многие эксперты, ситуация на выборах президента США не прояснилась после закрытия избирательных участков. Главный итог подсчета голосов в ночь на 4 ноября - определить победителя сразу не удастся. Предстоит длительный процесс подведения итогов и судьбу голосования может решить исход в одном или нескольких штатах. Подсчет голосов может занять несколько дней.

Пока наблюдатели не зафиксировали сенсаций. Если не считать таковым факт, о котором многие предупреждали. Преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом, которое фиксировалось перед выборами в социологических опросах, оказалось не столь безоговорочным. И в "спорных" штатах развернулась нешуточная борьба. Например, в одном из ключевых штатов - Флориде - кандидаты имеют практические равные шансы на победу. Однако здесь подсчет голосов еще продолжается.

В других ключевых штатах, где может определиться победитель национальных выборов, подведение итогов голосования к 9.00 мск еще даже не начиналось.

При этом Трамп и Байден выигрывают в "своих" штатах, где прогнозировалась высокая партийная поддержка электората.

Эксперт Online продолжает следить за ситуацией в США.