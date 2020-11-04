На восточном побережье США закрылись первые избирательные участки

В некоторых штатах США, расположенных на Восточном побережье страны, уже закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов на президентских выборах.

По сообщению телеканала Fox News в штате Кентукки, после обработки 6% голосов, у кадидата от Демократической партии США Джо Байдена 54%, а у действующего президента Дональда Трампа 44,5%. Однако явный лидер в Кентукки – это действующий президент, все опросы общественного мнения, проводимые до выборов, показывали преимущество Трампа над Байденом от 10% до 20% голосов.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США