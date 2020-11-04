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Пока ни одна из партий не может набрать большинство на выборах в американских сенат

Москва, 04.11.2020
#Выборы-2020 в США
#Мир
#Политика

Члены Демократической партии пока получают 47 мест в сенате конгресса США. 53 места – у республиканцев, передаёт телеканал Fox News.

В частности, партия Трампа выиграла сенатское место в Айове, которое может оказаться решающим. Согласно данным американских СМИ, сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, опередив демократа Терезу Гринфилд. Напомним, чтобы получить большинство в сенате одна из партий должна получить 51 мандат.

При этом, пока полностью подсчёты ещё не завершены и многое будет решаться, как избиратели проголосуют по почте. А здесь, преимущество может быть у демократов. Так как именно этот способ для участия в выборах выбрали большинство сторонников этой партии.

Таким образом, сейчас демократам нужен чистый выигрыш в четыре места. Если же их кандидат Джо Байден станет президентом, чего исключить нельзя, то Демократической партии хватит 50 голосов, так как в этом случае главой сената станет вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что опубликованы предварительные результаты выборов президента США. Согласно данным Fox News, у Трампа сейчас 213 голосов выборщиков, у представителя демократов Джо Байдена – 238. Напомним, чтобы стать президентом кандидат должен набрать минимум 270 голосов.

В настоящее время подсчёт голосов продолжается ещё в целом ряде ключевых штатов.

 

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