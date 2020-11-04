Социологи вновь недооценили Трампа

После подсчета 66% голосов в штате Вирджиния (дающий 13 выборщиков) действующий президент США Дональд Трамп набирает 59,5% голосов, а его соперник – кандидат от Демократической парии США Джо Байден получает 38,7% голосов избирателей. Все социологические опросы, проведенные перед президентскими выборами, показывали в Вирджинии преимущество Байдена над Трампом в 10%-17% голосов.

В «демократическом» штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 11% бюллетеней прогнозировано лидирует Байден с 69% голосов, а у Трампа лишь 28,3%.

В «республиканском» штате Кентукки после обработки 41% бюллетеней Трамп набирает 65,3% голосов, а Байден 33,1%. Опросы в Кентукки показывали преимущество Трампа над Байденом в среднем в 15% голосов.

В штате Флорида (29 выборщиков) после обработки 72% бюллетеней, как и предсказывали опросы общественного мнения, установилось равновесие между кандидатами – у Трампа 50,4%, а у Байдена 48,8%.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США.