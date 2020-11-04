Трамп намекнул на вброс голосов в пользу Байдена

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение честность подсчета голосов в тех штатах, где он уверенно лидировал, но затем начал резко отставать от своего соперника на президентских выборах — Джо Байдена.

«Вчера вечером я лидировал, зачастую очень сильно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Затем в одном за другим штатах мое преимущество начало волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Байден обошел Трампа в одном из ключевых штатов – Мичигане. По последним данным Байден набирает там 49,4% по итогам обработки 94% бюллетеней, а Трамп получает 49%. Кроме того, представитель демократов близок к победе ещё в одном ключевом штате – Висконсине. Также Байден сокращает своё отставание от Трампа в Джорджии. По итогам обработки 92% бюллетеней Трамп набирает здесь 50,5% голосов, Байден – 48,3%. Победа в этих штатах Байдена позволит ему набрать в сумме более 270 голосов выборщиков и победить на президентских выборах.