Трамп навязал борьбу Байдену

Официально выборы в США завершились, а кто победил на президентских выборах до сих пор неизвестно. И вряд ли станет известно раньше, чем через несколько дней. Как многие и предполагали, подсчёт голосов продолжается, а никакой ясности нет.

Несмотря на то, что действующий глава Белого дома выиграл в одном из ключевых штатов Флориде, это не означает его общей победы. Но то, что Трампу, которому согласно всем опросам социологов пророчили едва ли не разгром в этих выборах, удалось навязать борьбу своему сопернику-демократу Джо Байдену – уже свершившийся факт.

При этом на возможную победу действующего президента рынки отреагировали незначительным ростом. Между тем, опубликованы предварительные результаты выборов президента США. Согласно данным Fox News к 11.00 мск, у Трампа сейчас 213 голосов выборщиков, у представителя демократов Джо Байдена – 238. Напомним, чтобы стать президентов кандидат должен набрать минимум 270 голосов.

В настоящее время подсчёт голосов продолжается ещё в целом ряде ключевых штатов. В частности, в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16), Северной Каролине (15) и Висконсине (10) и Аляске (3) – лидирует Трампа. Байден пока побеждает в Неваде (6 выборщиков). Если так всё и завершится, то это буде означать, что нынешний президент ещё на четыре года сохранит свой пост.

При этом он уже выступил с заявлением, в котором объявил о своей победе и подчеркнул, что готовится к её празднованию.

Однако говорить об этом очень рано. Дело в том, что пока не считались голоса избирателей, которые сделали свой выбор по почте. И большинство из тех, кто выбрал именно этот способ волеизъявления – представители Демократической партии. Поэтому ситуация с итогами голосования в ключевых штатах ещё может резко поменяться. К слову Байден пока выглядит невозмутимо. Он в своём микроблоге в Twitter написал, что ни ему, ни Трампу нельзя объявлять себя победителями, так как выбор за народом США.

Спокойно пока и на улицах американских городов. Сторонники двух кандидатов также продолжают находиться в ожидании итогов выборов. Поэтому никаких беспорядков, погромов магазинов и других ужасов, о которых многие аналитики предупреждали, нет. Однако, ситуация может поменяться в любую минуту.