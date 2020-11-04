Трамп победил в штатах Джорджия и Северная Каролина

После подсчета 100% голосов в штате Джорджия победу одержал действующий президент США Дональд Трамп, получивший 50,2% голосов избирателей. Его основной соперник – кандидат от Демократической партии США Джо Байден получает 48,6% голосов.

В штате Северная Каролина после подсчета всех голосов Трамп получает 50,1% голосов, а Байден 48,7% голосов избирателей.

Ранее избирательный штаб Дональда Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов в штате Мичиган в связи с нарушениями в ходе подсчета голосов.

Ранее Трамп призывал остановить прием и подсчет бюллетеней, которые поступают на избирательные участки после завершения президентских выборов.

В Мичигане после подсчета 91% голосов кандидат от Демократической партии США Джо Байден набирает 49,7% голосов, а действующий президент США Дональд Трамп 48,8%.