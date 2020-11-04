Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане

Избирательный штаб Дональда Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов в штате Мичиган.
Ранее Трамп призывал остановить прием и подсчет бюллетеней, которые поступают на избирательные участки после завершения президентских выборов.
В Мичигане после подсчета 91% голосов кандидат от Демократической партии США Джо Байден набирает 49,7% голосов, а действующий президент США Дональд Трамп 48,8%.
Ранее избирательный штаб президента США Дональда Трампа заявил о серьезных нарушениях при подсчете голосов в штате Висконсин и потребовал пересчета голосов в штате.