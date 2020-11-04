Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане

В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки