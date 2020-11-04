В России установлен очередной антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 19 768 новых заболевших коронавирусом. Эти очередной суточный максимум за всё время пандемии COVID-19 в России

Всего к утру 4 ноября общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 1 693 454. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 266 931 (+15 567) россиян, активных случаев – 397 306 (+3 812). Жертвами коронавируса в стране стали 29 217 человек – 389 за последние сутки. Этот показатель также стал максимальным с начала эпидемии в стране.

Наибольший прирост больных COVID-19 отмечен в Москве – 5 150, выписаны 3 647 человек. Накануне было 4 796 новых случаев, 1 ноября - 5 826 случай. Далее следуют Санкт-Петербург (+1031), Подмосковье (+569), Нижегородская область (+417) и Архангельская область (+389).

Напомним, а 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.