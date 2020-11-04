В штабе Байдена уверены в победе своего кандидата на выборах

В штабе представителя Демократической партии Джо Байдена заявили, что уверены в победе своего кандидата на президентских выборах.

«По завершению процесса подсчёта голосов Байден станет президентом», – подчеркнули представители штаба, добавив, что если действующий глава Белого дома Дональд Трамп реализует свою угрозу обратиться в суд, то демократы будут этому сопротивляться с помощью своих юристов.

Ранее сообщалось, что опубликованы предварительные результаты выборов президента США. Согласно данным Fox News, у Трампа сейчас 213 голосов выборщиков, у представителя демократов Джо Байдена – 238. Напомним, чтобы стать президентом кандидат должен набрать минимум 270 голосов.

В настоящее время подсчёт голосов продолжается ещё в целом ряде ключевых штатов. В частности, в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16), Северной Каролине (15) и Висконсине (10) и Аляске (3) – лидирует Трампа. Байден пока побеждает в Неваде (6 выборщиков). Если так всё и завершится, то это буде означать, что нынешний президент ещё на четыре года сохранит свой пост.

При этом Трамп уже выступил с заявлением, в котором объявил о своей победе и подчеркнул, что готовится к её празднованию. Однако говорить об этом очень рано. Дело в том, что пока не считались голоса избирателей, которые сделали свой выбор по почте. И большинство из тех, кто выбрал именно этот способ волеизъявления – представители Демократической партии. Поэтому ситуация с итогами голосования в ключевых штатах ещё может резко поменяться.