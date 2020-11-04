В США потерялись 300 тыс бюллетеней на президентских выборах

Судья Федерального окружного суда в округе Колумбия Эммет Салливан распорядился проверить 12 почтовых округов, чтобы найти неучтенные 300 тыс бюллетеней, которые высылались для голосования, так и не были получены комиссиями для подсчета –сообщает New York Times. В соответствии с решением судьи пропавшие бюллетени должны быть доставлены в избирательные комиссии не позднее вторника, 3 ноября, до 16:30 по восточному времени США.

Подтверждения о доставке не были получены в том числе и из «колеблющихся» штатов (где шансы кандидатов равны) – Пенсильвании и Флориды.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США. Кандидат от Республиканской партии США – действующий президент страны Дональд Трамп, а кандидат от Демократической партии США – бывший вице-президент Джо Байден.