Возле Белого дома начались стычки демонстрантов с полицией

В Вашингтоне, недалеко от резиденции президента США, проходит митинг противников действующего президента Дональда Трампа. Несколько демонстрантов пыталось прорвать полицейсоке оцепление, но были арестованы стражами порядка.

Ранее вокруг Белого дома был установлен временный металлический забор, близлежащие улицы были перекрыты полицейскими автомобилями и грузовиками, и к резиденции президента США были стянуты дополнительные силы полиции.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США. Кандидат от Республиканской партии США – действующий президент страны Дональд Трамп, а кандидат от Демократической партии США – бывший вице-президент Джо Байден.