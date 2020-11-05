Акции дня: котировки «Яндекса» росли лучше рынка

Трейдеры проявляли интерес к бумагам IT-гиганта «Яндекс» после выходного дня на Мосбирже. За дневную сессию в четверг котировки выросли на +4,75% до 4 809 рублей.

В последнее время разговоры о создании «Яндексом» собственного банка не утихают. Несмотря на то, что сделка с «Тинькофф банком» не состоялась, рынок ожидает, что IT-гигант в скором времени найдет способ как расширить свою экосистему и предоставить аудитории новую услугу. Кроме того, на этой неделе «Яндекс» сообщил, что совместно с Mail.ru group намерен разработать российский аналог Zoom к 2022 году. Рост бумаг IT-гиганта логичен, как отмечает эксперт BCS Express, «Яндекс» понятная инвесторам частная компания, бизнес которой сосредоточен в онлайне. Однако, удорожание бумаг на данный момент проходит на весьма небольших объемах, что может предупреждать о хрупкости движения, подчеркнула аналитика «Велес капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи вырос на +2,69% до 2861,39 пунктов. Индекс РТС поднялся на +5,65% до 1170,74 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:30 мск составила 40,73 доллара за баррель (-1,21%). Российская валюта укреплялась – 76,98 рубля за доллар.