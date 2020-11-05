Вход/Регистрация Подписка

Автобусом из Днепра в Крым: преимущества путешествия

Москва, 05.11.2020
Путешественники, которые ищут, куда поехать на отдых в летнее время, могут отправиться из Днепра в Крым на автобусе. Дорога в нужный пункт назначения займет считанные часы. Везде предлагается разнообразный отдых.
#PressRelease

В тех городах и поселках, которые не омываются морем, имеется особый колорит и организуются экскурсии для осмотра исторических памятников и знакомства с местными достопримечательностями. Перед отправкой следует подготовить план поездки. При составлении маршрута надо ориентироваться на самое интересное место. Отдых в Крыму включает в себя купание в море, походы в горы, посещение музеев, знакомство с городами-героями. В зависимости от выбранного пункта назначения, пассажирам автобуса предстоит преодолеть расстояние от четырехсот тридцати до пятисот сорока километров. Время в пути составит от шести до восьми часов.

001.jpg

Азовское или Черное море: что выбрать?

Благодаря своей мелководности Азовское море пользуется популярностью у семей с маленькими детьми. Здесь удобно обучать малышей плаванию. Вода прогревается быстро, так что купаться в нем можно с утра. Максимальная температура Азовского моря в сезон достигает тридцати градусов по Цельсию. Пляжи покрыты песком с примесью крупной ракушки.

Черное море прекрасно подходит для активного отдыха. Семейных пар здесь меньше, а среди молодежи многие занимаются дайвингом и погружением с аквалангом из-за богатой флоры и разнообразной фауны. Взрослый человек может полностью окунуться в воду всего в одном метре от берега. Из-за большой глубины Черное море прогревается дольше, а максимальная температура воды в нем доходит только до двадцати пяти градусов.

Крым

Это место с преимущественно тропическим климатом идеально подходит для морского уикэнда. Дожди выпадают нечасто. Самый сухой месяц здесь – июль, в связи с чем в середине лета на морских пляжах и возле других водоемов отдыхающих особенно много. Пляжный сезон начинается в начале мая, а иногда – в конце апреля. Окончание пляжного сезона приходится на конец сентября. В летнее время средняя температура воздуха на полуострове составляет двадцать девять градусов по Цельсию. Рекордная температура была зафиксирована здесь на отметке сорок градусов по Цельсию. Последний раз это случилось в 1930 году.

003.jpg

Ялта

Автобус Днепр - Ялта доставит вас в город, который находится на юге полуострова и омывается Черным морем. Здесь жаркое тропическое лето с небольшим количеством атмосферных осадков, теплая осень и мягкая зима. Однако весной в Ялте довольно прохладно. Средняя температура воздуха в августе составляет двадцать пять градусов по Цельсию, максимальная – достигает тридцати градусов по Цельсию. Температура воды в этом месяце колеблется от двадцати до двадцати шести градусов по Цельсию. Отдыхающим предлагаются разнообразные развлечения.

Симферополь

Этот город расположен на юге Крымского полуострова. Он является культурным и экономическим центром. Здесь имеется большое количество пансионатов, гостиниц и санаториев. Приезжающие в Крым из Днепра туристы также снимают частные дома и квартиры по предварительной договоренности с владельцами. Выхода к морю здесь нет, однако имеется искусственное водохранилище. В последние годы купаться в нем официально запрещено, но местных жителей и приезжих это не останавливает. В Симферополе есть множество исторических достопримечательностей, связанных с войной. Культурный отдых в этом городе можно проводить круглогодично.

002.jpg

Алушта

Этот курорт располагается на южном побережье Крымского полуострова. Здесь прохладнее, чем в других частях Крыма. Средняя температура воздуха составляет от двадцати трех до двадцати пяти градусов по Цельсию, максимальная – достигает двадцати девяти градусов по Цельсию. Дождей почти не бывает, поэтому в Алушту приезжает большое количество сторонников активного отдыха, которые любят проводить много времени днем на солнце. Берег Черного моря больше подходит для молодежного, чем для семейного отдыха. Вода прогревается долго, а ее температура редко доходит до двадцати пяти градусов по Цельсию. Наилучшее время для поездки из Днепра в Алушту – с июня по август.

Севастополь

Этот город-герой находится на юго-западе Крымского полуострова. Климат здесь умеренно-континентальный. Ненастная погода в данной местности бывает нечасто, а редкие штормы продолжаются недолго. Максимальная температура воздуха достигает двадцати семи градусов по Цельсию, средняя – составляет двадцать два градуса по Цельсию. Вода редко прогревается сильнее, чем двадцать четыре градуса по Цельсию. Этот курорт прекрасно подходит как для родителей с маленькими детьми, так и для молодежного отдыха.

Евпатория

Этот город располагается на западе Крымского полуострова. Для него характерен засушливый степной климат. Максимальная температура воздуха превышает сорок один градус по Цельсию. Летний зной и отсутствие атмосферных осадков отчасти компенсируются близостью моря. Во время поездки в Евпаторию из Днепра можно принять участие в разнообразных экскурсиях.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама