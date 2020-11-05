Автобусом из Днепра в Крым: преимущества путешествия

В тех городах и поселках, которые не омываются морем, имеется особый колорит и организуются экскурсии для осмотра исторических памятников и знакомства с местными достопримечательностями. Перед отправкой следует подготовить план поездки. При составлении маршрута надо ориентироваться на самое интересное место. Отдых в Крыму включает в себя купание в море, походы в горы, посещение музеев, знакомство с городами-героями. В зависимости от выбранного пункта назначения, пассажирам автобуса предстоит преодолеть расстояние от четырехсот тридцати до пятисот сорока километров. Время в пути составит от шести до восьми часов.

Азовское или Черное море: что выбрать?

Благодаря своей мелководности Азовское море пользуется популярностью у семей с маленькими детьми. Здесь удобно обучать малышей плаванию. Вода прогревается быстро, так что купаться в нем можно с утра. Максимальная температура Азовского моря в сезон достигает тридцати градусов по Цельсию. Пляжи покрыты песком с примесью крупной ракушки.

Черное море прекрасно подходит для активного отдыха. Семейных пар здесь меньше, а среди молодежи многие занимаются дайвингом и погружением с аквалангом из-за богатой флоры и разнообразной фауны. Взрослый человек может полностью окунуться в воду всего в одном метре от берега. Из-за большой глубины Черное море прогревается дольше, а максимальная температура воды в нем доходит только до двадцати пяти градусов.

Крым

Это место с преимущественно тропическим климатом идеально подходит для морского уикэнда. Дожди выпадают нечасто. Самый сухой месяц здесь – июль, в связи с чем в середине лета на морских пляжах и возле других водоемов отдыхающих особенно много. Пляжный сезон начинается в начале мая, а иногда – в конце апреля. Окончание пляжного сезона приходится на конец сентября. В летнее время средняя температура воздуха на полуострове составляет двадцать девять градусов по Цельсию. Рекордная температура была зафиксирована здесь на отметке сорок градусов по Цельсию. Последний раз это случилось в 1930 году.

Ялта

Автобус Днепр - Ялта доставит вас в город, который находится на юге полуострова и омывается Черным морем. Здесь жаркое тропическое лето с небольшим количеством атмосферных осадков, теплая осень и мягкая зима. Однако весной в Ялте довольно прохладно. Средняя температура воздуха в августе составляет двадцать пять градусов по Цельсию, максимальная – достигает тридцати градусов по Цельсию. Температура воды в этом месяце колеблется от двадцати до двадцати шести градусов по Цельсию. Отдыхающим предлагаются разнообразные развлечения.

Симферополь

Этот город расположен на юге Крымского полуострова. Он является культурным и экономическим центром. Здесь имеется большое количество пансионатов, гостиниц и санаториев. Приезжающие в Крым из Днепра туристы также снимают частные дома и квартиры по предварительной договоренности с владельцами. Выхода к морю здесь нет, однако имеется искусственное водохранилище. В последние годы купаться в нем официально запрещено, но местных жителей и приезжих это не останавливает. В Симферополе есть множество исторических достопримечательностей, связанных с войной. Культурный отдых в этом городе можно проводить круглогодично.

Алушта

Этот курорт располагается на южном побережье Крымского полуострова. Здесь прохладнее, чем в других частях Крыма. Средняя температура воздуха составляет от двадцати трех до двадцати пяти градусов по Цельсию, максимальная – достигает двадцати девяти градусов по Цельсию. Дождей почти не бывает, поэтому в Алушту приезжает большое количество сторонников активного отдыха, которые любят проводить много времени днем на солнце. Берег Черного моря больше подходит для молодежного, чем для семейного отдыха. Вода прогревается долго, а ее температура редко доходит до двадцати пяти градусов по Цельсию. Наилучшее время для поездки из Днепра в Алушту – с июня по август.

Севастополь

Этот город-герой находится на юго-западе Крымского полуострова. Климат здесь умеренно-континентальный. Ненастная погода в данной местности бывает нечасто, а редкие штормы продолжаются недолго. Максимальная температура воздуха достигает двадцати семи градусов по Цельсию, средняя – составляет двадцать два градуса по Цельсию. Вода редко прогревается сильнее, чем двадцать четыре градуса по Цельсию. Этот курорт прекрасно подходит как для родителей с маленькими детьми, так и для молодежного отдыха.

Евпатория

Этот город располагается на западе Крымского полуострова. Для него характерен засушливый степной климат. Максимальная температура воздуха превышает сорок один градус по Цельсию. Летний зной и отсутствие атмосферных осадков отчасти компенсируются близостью моря. Во время поездки в Евпаторию из Днепра можно принять участие в разнообразных экскурсиях.