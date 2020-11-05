Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Армения заявляет о продолжающемся наступлении армии Азербайджана на Нагорный Карабах.

«В течение дня в зоне конфликта продолжались боевые действия, силы ВС Азербайджана на разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы подразделениями Армии обороны. В частности, небольшие силы противника, замеченные в районе сел Карин Так и Лисагор, были уничтожены. В направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. Подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника точным огнем», – написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана распространило видео «освобожденных от оккупации» сел Физулинского и Ходжавендского районов Карабаха. Кроме того, военное ведомство Азербайджана сообщило о «специальной операции», в ходе которой была уничтожена военная колонна вооруженных сил Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственный способ прекратить войну заключается в том, чтобы Армения приняла свое поражение и освободила территории Нагорного Карабаха. Кроме того, Алиев попросил «сопредельные страны» держаться в стороне от войны в Карабахе.

Армения неоднократно заявляла об участии турецких войск и наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана и продемонстрировала видео с допросом двух сирийцев, переброшенных Турцией в зону боевых действий в Карабахе.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан так же заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года.