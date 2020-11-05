Байден не решился заявить о своей победе на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с телеобращением, в котором не рискнул заявить о своей победе на выборах. Байден сказал, что он «очевидно» получит 270 голосов выборщиков, необходимые для победы на президентских выборах в США.

Подсчет голосов еще продолжается в трех штатах, которые определят судьбу победителя голосования – Неваде, Пенсильвании и Мичигане.

Ранее избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов в штате Мичиган в связи с нарушениями в ходе подсчета голосов.