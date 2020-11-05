Байден сокращает отрыв от Трампа в штате Пенсильвания

После подсчета 91% бюллетеней в штате Пенсильвания действующий президент США Дональд Трамп получает 50,5% голосов, а кандидат от Демократической партии Джо Байден 48,4% голосов избирателей.
Ранее, после подсчета 70% голосов, преимущество Трампа над Байденом составляло более 20% голосов.
Дональд Трамп поставил под сомнение честность подсчета голосов, проходящий в нескольких штатах, где действующий президент имел преимущество, а затем начал резко лидировать Джо Байден. А избирательный Штаб Трампа подал иск с требованием пересчета голосов в штате Висконсин.