Байдену для победы необходима Невада

Для победы на выборах президента США кандидату от демократов Джо Байдену необходимо одержать победу в штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков, передает телеканал Fox News свой прогноз.

Согласно последним данным, Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа по голосам в штате Невада, набирая 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

В Неваде, согласно последним данным, Байден получил голоса 588 252 человек (49,3%), а Трамп - 580 605 (48,7%) после подсчета 75% голосов.

3 ноября в США состоялись выборы президента. Главными претендентами на пост стали действующий глава США республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Борьбу за пост вице-президента вели Майкл Пенс и Камала Харрис.

Также на выборах в США избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.