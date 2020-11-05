Эксперт назвал последние данные по инкубационному периоду COVID

Инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он напомнил, что ВОЗ выдвигает версию о продолжительности инкубационного периода от двух до десяти дней.

«В среднем, наверное, 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней», - сообщил медик.

Также он рассказал, что в 30-40% тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат из-за неправильного забора материала у человека.

«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они чувствительны и специфичны, но такая ситуация в нашей практике может возникнуть», - рассказал Авдеев. Он уточнил, что ситуация может возникнуть из-за некачественно или поверхностно взятого материала.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 19 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в РФ за все время эпидемии зарегистрировано 1 712 858 эпизодов COVID-19. Число жертв инфекции за сутки составило 292 человека, число жертв коронавируса за весь период выросло до 29 509. За последние 24 часа выписаны из российских больниц 12 238 человек, за все время инфекцию перебороли 1 млн 279 169 пациентов.