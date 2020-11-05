Вход/Регистрация Подписка

«Северный поток — 2»: «Газпром» и австрийцы начали судиться с Польшей

Москва, 05.11.2020
Первые из участников строительства газопровода «Северный поток — 2» оспорили направленное против этого проекта решение польского регулятора UOKiK.
#Газовые войны
#Газпром
#Экономика
  • «Северный поток — 2»: «Газпром» и австрийцы начали судиться с Польшей

Петр Ковалев/ТАСС

 

Ответ через месяц

 

В среду 4 ноября «Газпром» оспорил решение польского регулятора UOKiK, который 7 октября «предъявил российской газовой компании штраф в размере 6,5 миллиарда евро. Тогда польский антимонопольный орган решил, что «Газпром» не имеет право строить магистральный газопровод «Северный поток — 2» без его согласия.

А ранее, в понедельник о своем решении оспаривать действия UOKiK в суде сообщила агентству РИА Новости австрийская компания OMV. Подобные намерения с разной степенью определенности прежде высказывали и в других компаниях, финансирующих строительство «Северного потока — 2»: швейцарской Engie Energy, немецкой Uniper, голландско-британской Shell и немецкой Wintershall.

Они были оштрафованы в общей сложности на 52,1 млн евро, но главное то, что польское антимонопольное ведомство требует от них прекратить финансирование компании Nord Stream 2, строящей газопровод.

Формальной «зацепкой» для своих решений UOKiK называет скрытое создание участниками проекта «Северный поток — 2» консорциума (совместного предприятия), мотивируя это тем, что при определенных условиях партнеры могут получить долю в газопроводе. Если бы это было так, то тогда действительно требовалось бы согласие на строительство польских антимонополистов. Никто из участников проекта, однако, не согласен с такой трактовой их деятельности в его рамках.

О наличии политических причин своих решений UOKiK также не умалчивал. «С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере», — утверждали там, и недоумевали: «Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии».

 

Пространство маневра «Газпрома»

 

Речь идет о том, что «Газпром» подал апелляционную жалобу в Польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение UOKiK по рекордно высокому штрафу, поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, это логичный шаг, и лишь начало длительных судебных споров по поводу справедливости выставленного польским регулятором решения. Определенное время уйдет на рассмотрение апелляционной жалобы.

Если оно будет безуспешно, то у «Газпрома», по сути, остается только вариант идти в европейские суды, поскольку польские с большей вероятностью могут принимать политизированные решения не в пользу российской компании, говорит юрист. Среди европейских инстанций можно выделить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который достаточно компетентен в отношении антимонопольных разбирательств  с присутствием членов Европейской конвенции. Предметом разбирательства в данном случае может стать жесткое и предвзятое преследовании со стороны местного надзорного органа, к каковым относится UOKiK, являющийся частником этой конвенции.

Важный момент – исполнение решения польского регулятора, наложившего штраф на «Газпром» может быть отложено до тех пор, пока во всех судебных спорах не будет поставлена точка. По общей практике, на такого рода разбирательства может уйти более трех, а то и пяти лет, отмечает Дмитрий Горбунов. Соответственно, за этот период Польша не получит требуемого штрафа.

А с другой стороны, это разбирательство не накладывает вето на завершение строительства «Северного потока — 2», которое, учитывая последние новости вокруг технического оснащения и маневров ключевых судов «Академика Черского» и баржи «Фортуна», судя по всему, может скоро начаться.

Между тем, добавляет эксперт, есть определенные риски того, что Польша может начать принимать альтернативные меры по взысканию штрафа, не дожидаясь окончания судебных споров в судах ЕС. Один из вариантов — попытка исполнить решение в принудительном порядке через арест активов компании в Польше и на территории стран, признавших решение польских судов законными. Это станет возможным, если «Газпром» получит отрицательный ответ по своей апелляционной жалобе в Польском суде по защите конкуренции и потребителей. Однако тот факт, что сам оператор проекта зарегистрирован в Швейцарии, может существенно осложнить реализацию этого варианта для польской стороны.

Успешно осложняют жизнь

Вся борьба против МГП «Северный поток — 2» ведется с единственной целью – сократить долю присутствия «Газпрома» не европейском рынке природного газа в пользу США в первую очередь, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

И надо сказать, указывает аналитик, что это у Польши и других противников строительства неплохо получается. В самой Германии также существует сильное лобби, которое проводит интересы американского СПГ.

Между тем, отмечает он,  доля российского монополиста на газовом рынке Европы неуклонно снижается: в 2018 году она составляла 37%, в 2019 году — 32%, в первом полугодии 2020 года — 28%.

«Газпром» заявляет о намерении компенсировать выпадающие объемы увеличением поставок в Китай, для чего планируется строительство МГП «Сила Сибири—2» (двумя ветками, одна из которых пойдет через Монголию).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама