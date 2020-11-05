«Северный поток — 2»: «Газпром» и австрийцы начали судиться с Польшей

Ответ через месяц

В среду 4 ноября «Газпром» оспорил решение польского регулятора UOKiK, который 7 октября «предъявил российской газовой компании штраф в размере 6,5 миллиарда евро. Тогда польский антимонопольный орган решил, что «Газпром» не имеет право строить магистральный газопровод «Северный поток — 2» без его согласия.

А ранее, в понедельник о своем решении оспаривать действия UOKiK в суде сообщила агентству РИА Новости австрийская компания OMV. Подобные намерения с разной степенью определенности прежде высказывали и в других компаниях, финансирующих строительство «Северного потока — 2»: швейцарской Engie Energy, немецкой Uniper, голландско-британской Shell и немецкой Wintershall.

Они были оштрафованы в общей сложности на 52,1 млн евро, но главное то, что польское антимонопольное ведомство требует от них прекратить финансирование компании Nord Stream 2, строящей газопровод.

Формальной «зацепкой» для своих решений UOKiK называет скрытое создание участниками проекта «Северный поток — 2» консорциума (совместного предприятия), мотивируя это тем, что при определенных условиях партнеры могут получить долю в газопроводе. Если бы это было так, то тогда действительно требовалось бы согласие на строительство польских антимонополистов. Никто из участников проекта, однако, не согласен с такой трактовой их деятельности в его рамках.

О наличии политических причин своих решений UOKiK также не умалчивал. «С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере», — утверждали там, и недоумевали: «Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии».

Пространство маневра «Газпрома»

Речь идет о том, что «Газпром» подал апелляционную жалобу в Польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение UOKiK по рекордно высокому штрафу, поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, это логичный шаг, и лишь начало длительных судебных споров по поводу справедливости выставленного польским регулятором решения. Определенное время уйдет на рассмотрение апелляционной жалобы.

Если оно будет безуспешно, то у «Газпрома», по сути, остается только вариант идти в европейские суды, поскольку польские с большей вероятностью могут принимать политизированные решения не в пользу российской компании, говорит юрист. Среди европейских инстанций можно выделить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который достаточно компетентен в отношении антимонопольных разбирательств с присутствием членов Европейской конвенции. Предметом разбирательства в данном случае может стать жесткое и предвзятое преследовании со стороны местного надзорного органа, к каковым относится UOKiK, являющийся частником этой конвенции.

Важный момент – исполнение решения польского регулятора, наложившего штраф на «Газпром» может быть отложено до тех пор, пока во всех судебных спорах не будет поставлена точка. По общей практике, на такого рода разбирательства может уйти более трех, а то и пяти лет, отмечает Дмитрий Горбунов. Соответственно, за этот период Польша не получит требуемого штрафа.

А с другой стороны, это разбирательство не накладывает вето на завершение строительства «Северного потока — 2», которое, учитывая последние новости вокруг технического оснащения и маневров ключевых судов «Академика Черского» и баржи «Фортуна», судя по всему, может скоро начаться.

Между тем, добавляет эксперт, есть определенные риски того, что Польша может начать принимать альтернативные меры по взысканию штрафа, не дожидаясь окончания судебных споров в судах ЕС. Один из вариантов — попытка исполнить решение в принудительном порядке через арест активов компании в Польше и на территории стран, признавших решение польских судов законными. Это станет возможным, если «Газпром» получит отрицательный ответ по своей апелляционной жалобе в Польском суде по защите конкуренции и потребителей. Однако тот факт, что сам оператор проекта зарегистрирован в Швейцарии, может существенно осложнить реализацию этого варианта для польской стороны.

Успешно осложняют жизнь

Вся борьба против МГП «Северный поток — 2» ведется с единственной целью – сократить долю присутствия «Газпрома» не европейском рынке природного газа в пользу США в первую очередь, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

И надо сказать, указывает аналитик, что это у Польши и других противников строительства неплохо получается. В самой Германии также существует сильное лобби, которое проводит интересы американского СПГ.

Между тем, отмечает он, доля российского монополиста на газовом рынке Европы неуклонно снижается: в 2018 году она составляла 37%, в 2019 году — 32%, в первом полугодии 2020 года — 28%.

«Газпром» заявляет о намерении компенсировать выпадающие объемы увеличением поставок в Китай, для чего планируется строительство МГП «Сила Сибири—2» (двумя ветками, одна из которых пойдет через Монголию).