Греция вводит всеобщий карантин

Начиная с 7 ноября, власти Греции вводят в стране всеобщий карантин в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает выступление на пресс-конференции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса телеканал ERT-1. Карантин продлиться до 30 ноября.

«Мы решили, что с 06:00 по местному времени 7 ноября по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября», - рассказал премьер.

В пресс-конференции принял участие главный эпидемиолог страны, профессор Сотирис Циодрас. Мицотакис отметил, что участие ученого необходимо для того, чтобы показать, что власти принимают решения на основе научных данных, которые не должны быть предметом споров в обществе.

При этом премьер подчеркнул, что карантин не будет аналогичен самоизоляции, которая была введена в марте.

«Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы», - сказал глава правительства. Он напомнил, что за последние пять дней число больных выросло почти на 10 тыс. случаев.