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Индексы в США и Гонконге отреагировали ростом на непонятный исход выборов

Москва, 05.11.2020
#Финансы
#Выборы-2020 в США
#Политика
#Мир
#Игорь Неделькин
  • Индексы в США и Гонконге отреагировали ростом на непонятный исход выборов

Zuma/TASS

 

Смешной повод для роста

 

Выборы в США обернулись очередным скандалом. Трамп, который, казалось, был на финишной прямой и шел к победе, вдруг уступил в некоторых ключевых штатах, что кардинально изменило расклад сил. Но вся эта неразбериха не помешала рынкам расти.

Дональд Трамп уже обвинил демократов в нечестной игре и теперь требует пересчета голосов. Чтобы удержать кресло президента, он будет использовать все доступные юридические процедуры. 

Еще до выборов многие предсказывали подобный сценарий, когда электоральный процесс плавно переходят в судебные заседания. Многие инвестбанкиры с Уолл-стрит писали, что все это будет нервировать рынки, а Bank of America даже предсказывал обвал на 20%. Goldman Sachs в свою очередь предупреждал, ссылаясь на ставки опционов, что неопределенность с результатами выборов в США обеспечит повышенную волатильность до конца января 2021 года.

Но на деле для рынков выборы стали просто своеобразной точкой отсчета. Трейдерам как будто все равно, кто будет президентом, и когда он определится. 

Индексы в США устремились вверх, особенно преуспели акции высокотехнологичных компаний. Nasdaq взлетел почти на 6%, тогда как промышленный Dow Jones всего на процент с третью.

Рост был настолько динамичным, что многие позабыли о проблемах в экономике и второй волне коронавируса. И хотя до конца неясно, на чем был основан оптимизм, складывается впечатление, что в основном это был так называемый short squeeze, закрытие коротких позиций. Тем более, что перед выборами наблюдалось затяжное падение индексов.

Индекс Hang Seng на открытии Гонконгской биржи в четверг также поднялся на 2,47%, прибавив 614 пунктов и достигнув уровня в 25 500 пунктов.

 

Российские активы

 

Позитивом зацепило и российские активы. И хотя Московская биржа была закрыта в связи с праздником, тем не менее, расписки (ADR) торговались на зарубежных площадках, и показали не менее впечатляющую динамику, чем американский хайтек. 

Так, например, депозитарные расписки «Сбера» в Лондоне подорожали почти на 4%, «Газпрома» — на 3,3%, «Лукойл» прибавил в цене более чем 3%, а «Роснефть» подорожала на 2,8%. 

Эти бумаги номинированы в валюте, и существенный вклад в их рост внес рубль. Торги российской валютой на Мосбирже также не проводились, однако на индикативной сессии на Forex он укрепился к доллару более чем на 2% - до 77,5 рублей. Для многих это стало сюрпризом, учитывая, что рубль в последние месяцы имел склонность к снижению.

С чем связан такой оптимизм эксперты сказать затрудняются, возможно, с ростом цен на нефть — баррель Brent в среду поднимался до отметки 41,3 доллара, а возможно с тем, что рынок знает что-то, чего не знают остальные. Например, кто будет будущим президентом США, и какой будет его политика в отношении к России.

 

Финиш ралли может быть скорым

 

На самом деле, страшные предсказания инвестбанков еще имеют шансы сбыться. Ралли среды носило скорее эмоциональный характер с элементами манипулирования со стороны крупных игроков. Нельзя исключать, что уже в ближайшие дни настроения резко изменятся и начнутся продажи. 

К тому же, информационный фон будет оставаться максимально насыщенным. Сегодня будут объявлены итоги заседания ФРС, которое, кстати, из-за выборов было перенесено на один день. Но будет ли регулятор спешить с дополнительными мерами? Это большой вопрос. Ранее председатель Джером Пауэлл и его коллеги неоднократно отмечали, что монетарная политика не сможет помочь в борьбе с кризисом без активного применения фискальных стимулов. 

А в пятницу выйдет отчет по рынку труда США. Накануне, к слову, агентство ADP опубликовало свои цифры: в октябре частный бизнес создал минимальное с июня число рабочих мест. Вряд ли слабая макростатистика добавит оптимизма инвесторам.

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