Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Курс доллара перешел к резкому снижению к рублю вечером 4 ноября на рынке Forex на фоне новостей из США. Рубль укрепился к доллару на 1,6% до 77,77 рубля, также на 1,6% выросла нацвалюта к евро - до 91,09 рубля, сообщает ПРАЙМ.

Торги четверга также открылись мощным ростом рубля. Курс доллара снижается на 1,04 руб. - до 78,31 руб., евро упал на 94 копейки - до 91,94 руб.

Во вторник к закрытию торгов на Московской бирже доллар упал на 1,21 рубля, до 79,35 рубля, евро — на 89 копеек, до 92,89 рубля. В среду торги валютой на основной российской биржевой площадке не проводились.

Поддержка российской валюте пришла от общего оптимизма на мировых рынках, на которых к вечеру активизировался спрос на риск. Инвесторы отреагировали на прояснение ситуации с президентскими выборами в США. Демократ Джо Байден в шаге от победы, при этом угрозы действующего президента США Дональда Трампа судебного разбирательства в связи с нарушениями на выборах не воспринимаются рынками как существенные.

Заметно выросли фондовые рынки в США и Европе. Так, основные фондовые европейские индексы закрылись в среду заметным ростом на 1,7-2,4%, американские росли вечером на 2,6-4,2%. Стоимость нефти прибавила при этом 3,6% за баррель сорта Brent, превышая 41 доллар. Курс доллара при этом снижается к евро и иене.

По мнению аналитиков, вероятная победа Байдена сейчас для рубля носит, скорее, нейтральный характер, так как угрозы новых санкций уже учитываются в премии к курсу рубля. Однако, в ближайшие дни волатильность с нацвалютой будет сохраняться из-за неопределенности с исходом выборов в США и неблагоприятной эпедимической ситуации в мире.

Глава Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, что ожидать возврата к 70-72 руб. не стоит до конца года. «Я бы ориентировался скорее на возможный возврат к 75 руб.», — добавил эксперт.