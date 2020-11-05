Вход/Регистрация Подписка

Наличность с марта по октябрь подскочила на треть

Москва, 05.11.2020
Объем наличных в обращении с начала эпидемии коронавируса растет небывалыми темпами. Возможно, лидируют в этом приросте не домашние «заначки», а кассы малого бизнеса. Есть новости и с фронта борьбы с обналичкой.
#Деньги
#Финансы
#Экономика
  • Наличность с марта по октябрь подскочила на треть

Тамара Ларина

 

Бегом в наличность

 

Согласно данным Банка России, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 трлн рублей. Как подсчитал по просьбе агентства РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, объем наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий за год вырос на рекордные 28,3%.

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года», — сообщил агентству эксперт.

Надо сказать, что, несмотря на многожды отмеченную популярность у россиян расчетов по пластиковым картам, масса наличности росла и до весны текущего года. Но темп прироста был намного ниже. «Перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%», рассказал аналитик БКФ.

Быстрее всего объем наличных рос в марте и апреле. Тогда граждане массово забирали деньги из банков, в том числе — валюту, чему способствовало резкое снижение цен на нефть (вызванное не пандемией, но усугубленное ей).

Сегодня же директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский сообщил, что за девять месяцев 2020 года в 1,9 раза вырос объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов. Он сделал оговорку, что в целом обналичивание и незаконный вывод средств через банки падает.

Справка: К исполнительным документам, в частности, относятся листы, которые выдаются по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов, а также решения комиссий по трудовым спорам (КТС).

РБК приводит данные ЦБ, согласно которым за первое полугодие 2020 года с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов было обналичено 10,8 млрд руб. А за весь 2019 год — 5 млрд руб. Всего же в первом полугодии объем операций по обналичке составил 38 млрд руб.

 

Наедине с наличными

 

В абсолютном выражении, как отмечает независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, объем наличных средств по данным ЦБ РФ вырос на 1,9-2,1 триллиона рублей, а к концу года может вырасти еще на 1,4-1,6 триллиона. Очевидно, что катализатором процессов стала пандемия.

Что интересно, указывает аналитик, ВОЗ не раз просили отказаться от наличных денег в пользу безналичных оплат, а некоторые компании, такие как Макдоналдс, давали скидку на покупку при оплате картами. Что же пошло не так? Ведь данный процесс задел не только Россию, но и весь мир. Хотя в других странах масштаб куда меньше.

Одну из причин он видит в том, что слабая поддержка бизнесу со стороны правительства вернула к жизни «схемы из 90-х»: так, сразу после снятия ограничений почти все рестораны в Москве просили «оплатить наличными», да и хозяйственные магазины действовали аналогично. Их сложно в этом винить, замечает аналитик.

Получить льготные кредиты, обещанные государством, оказалось очень сложно, говорит он. «Один знакомый предприниматель имеет два ресторана, один в России, а второй в Германии. Получить льготный кредит в России он так и не смог, в то время как правительство Германии перечислило средства менее чем через 3 дня после написания заявления в банк», — рассказывает Дмитрий Чечулин.

Когда люди остались без работы, многие из них были вынуждены искать подработки и источники временного дохода, а в таких местах обычно оплачивают наличными, констатирует эксперт.

Теперь, когда очевидно, что второй волны вируса не избежать, люди делают то, что хорошо себя зарекомендовало — копят наличные. В период локдауна наличные — отличный аргумент в пользу торга, считает аналитик: ведь продавцу важно получить деньги, а покупатель ищет лучшую цену из-за ограниченных финансовых возможностей.

Еще один важный фактор накопления наличных — падение курса рубля против доллара. Только в марте российские банки ввезли в страну более 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро. Это почти в 9,6 раз больше, чем в феврале, а россияне забрали из банков более 5 млрд долларов только за март, говорит Дмитрий Чечулин.

Причин много

Речь не идёт в действительности о таких уж крупных суммах наличности: 12 трлн рублей в масштабах России означают всего лишь чуть больше 80 тысяч рублей на душу населения, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Или соответствующих сумм в долларах и евро: для сохранения средств в кризис многие просто сразу же перевели часть снятых со счетов аличных рублей в наличную валюту — и опыт показывает, что они не прогадали.

А многим показалось просто разумней иметь деньги на руках, а тем более актуальна такая тема была весной, когда в карантин и из дома-то без собаки лишний раз выйти на улицу было проблематично. Да и реально из опасений подхватить инфекцию многие элементарно захотели облегчить себе жизнь, сокращая необязательные физические визиты в банк.

При этом основная доля от дополнительно накопленной денежной массы в наличных — это всё же обороты малого бизнеса, которые используются предпринимателями на текущие расходы, арендную плату или отложены для выплаты «серых» зарплат, поясняет эксперт.

Мотивы понятны, говорит он: когда бизнес простаивает — свежей выручки практически нет, а прямой финансовой помощи от государства ждать малым компаниям не приходится, — то сэкономить владельцы предприятия стараются в самый тяжёлый для выживания бизнеса период хотя бы на налогах.

Определённую роль сыграло, безусловно, и снижение доверия к банковской системе: часть денег что обычные граждане, что предприниматели просто сняли со счетов, опасаясь, а не будет ли у банков проблем потом с выдачей наличности, когда понадобится. Проценты по вкладам сейчас совсем низкие, поэтому при переводе в наличность никто не чувствует особо, что несёт существенные потери.

Не стоит забывать и о том, указывает Пётр Пушкарёв, что система страхования банковских счетов распространяется на малые предприятия и ИП только в пределах той же суммы 1,4 млн руб., что и для граждан — но если для частных лиц сумма 1,4 млн руб. вполне приличная, то с точки зрения ведения бизнеса она для многих компаний совсем невелика.

Особых проблем для экономики или для банковской системы всё это не создаёт, уверен Пётр Пушкарёв. У банков сейчас более чем достаточно денежной ликвидности, в том числе и предоставленной дополнительно ЦБ, а сумасшедшего роста расходов на новогодние праздники в этом году тоже явно не предвидится: и граждане, и бизнес скорее стараются экономить и держать денежную «подушку безопасности» на крайний случай. Поэтому инфляционного давления на цены наличная денежная масса не создаст: с точки зрения инфляционных ожиданий, собственно, нет разницы между наличными и безналичными накоплениями, а важна лишь динамика расходов.

Но если государство задастся целью снизить долю наличного обращения, то сделать нужно три вещи, уверен эксперт. В их числе стабилизировать по возможности валютный курс, увеличить в разы сумму государственных гарантий в системе банковского страхования для малых предприятий и ИП, и снизить требования к контролю за частными банковскими переводами, чтобы люди не опасались блокировки карты всего лишь из-за нескольких переводов денег родственнику или знакомому.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама