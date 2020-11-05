Мировые цены на нефть падают на новостях и выборах главы США

Утром 5 ноября мировые цены на нефть в среднем теряют в цене 2%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США, фиксируя прибыль после роста котировок накануне почти на 4%.

По состоянию на 8.16 по московскому времени цена фьючерсов с поставками в январе на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 1,99%, достигнув отметки $40,41. Фьючерсы с поставкой в декабре на нефть марки WTI подешевели на 2,02%, до $38,36 за баррель.

Ранее был отмечен рост цен приблизительно на 4%, на статистике из США, где коммерческие запасы нефти снизились на 8 млн баррелей за неделю. Аналитики ожидали роста на 0,9 млн. Добыча в стране, по данным минэнерго США, составляет 10,5 млн баррелей в день, что меньше на 600 тыс. баррелей в сутки, чем на предыдущей неделе, пишет «Прайм».

Участники рынка продолжают отслеживать новости о выборах президент США, где по подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. При этом действующий президент, республиканец Дональд Трамп заявил в ночь на 4 ноября о своей победе.