Новая мобильность: есть ли экономические и технологические предпосылки для ускоренного роста отрасли? Ответы в эфире Иннопром онлайн уже в эту пятницу.

6 ноября в 14:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится трансляция дискуссии, партнером которой выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Просмотр доступен для всех желающих на странице сайта проекта.

Темы для обсуждения:

Оценка текущего и перспективного развития рынка электромобилей, гибридов и автомобилей на газомоторном топливе в России, странах ЕАЭС и в мире;

Задачи отрасли, возможности для НИОКР, локализации и импортозамещения;

Наиболее перспективные технологические решения;

Государственная поддержка и сотрудничество ключевых участников.

Спикерами сессии выступят:

Дина Акпанбаева, заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК;

Юрий Алексаков, генеральный директор СОЛЛЕРС-Инжиниринг;

Анна Мальская, руководитель направления Recharge Volvo Car Russia;

Андрей Кузнецов, директор по развитию дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» Группы ГАЗ;

Михаил Аким, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям.

Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.