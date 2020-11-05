Новая мобильность: есть ли экономические и технологические предпосылки для ускоренного роста отрасли? Ответы в эфире Иннопром онлайн уже в эту пятницу.

6 ноября в 14:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится трансляция дискуссии, партнером которой выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Просмотр доступен для всех желающих на странице сайта проекта.
Темы для обсуждения:
Спикерами сессии выступят:
Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.
Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.