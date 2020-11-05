Пенсильвания возобновила подсчет голосов

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, избирательные комиссии возобновила подсчет голосов, приостановленный после решения суда о допуске наблюдателей от Республиканской партии. Наблюдатели получили доступ к обработке бюллетеней и процесс подсчета продолжился.

В Пенсильвании обработано 91% бюллетеней – у президента США Дональда Трампа 50,3% голосов, а у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 48,6% голосов избирателей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить в судебном порядке результаты подсчета голосов во всех штатах, в которых вырвался в лидеры его основной соперник – кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.