Преимущества использования топливных карт юридическими лицами

Они действуют по тому же принципу, что и обычные банковские карты. Применение топливных карт для юрлиц обеспечивает им возможность пользоваться целым рядом очевидных преимуществ, в том числе:
Чтобы получить возможность пользоваться топливными картами для заправки своих транспортных средств, юрлицо подписывает с АЗС договор, где указываются:
У каждого счета для юрлиц имеется финансовый лимит, после исчерпания которого необходимо произвести пополнение счета. Для этого требуемая сумма денег переводится на счет процессинговой фирмы. Затем нужно указать номер корпоративной карты в платежном поручении и отметить, сколько денег было перечислено.
Некоторые юрлица заводят несколько счетов, привести которые в одном платежном поручении невозможно. В такой ситуации следует прислать заявку на электронный ящик, указав в ней все требуемые сведения. Большинство таких счетов имеют статус временных и по окончании срока действия просто переоформляются. При этом условия предоставления услуг АЗС остаются неизменными, карта перевыпускается.
Многие владельцы АЗС предоставляют возможность пользоваться бонусами и скидками своим корпоративным клиентам. От этого получают пользу обе стороны: юрлицо заправляет свой транспорт горючим по выгодной цене, а АЗС обзаводится лояльным заказчиком и обеспечивает стабильный спрос на свои услуги.