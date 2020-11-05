Преимущества использования топливных карт юридическими лицами

Они действуют по тому же принципу, что и обычные банковские карты. Применение топливных карт для юрлиц обеспечивает им возможность пользоваться целым рядом очевидных преимуществ, в том числе:

все карты защищены от несанкционированного использования;

возврат НДС, позволяющий сэкономить до 30% от стоимости горючего;

возможность выбора тарифов в соответствии с нуждами своего бизнеса;

возможность установки лимита на заправку – надо лишь определить, какое количество горючего требуется для решения поставленной задачи;

оперативный доступ ответственного лица компании в личный кабинет;

отдельный счет для юрлиц, позволяющий вести полноценный учет затрат на горючее;

удобное управление транспортными затратами компании, связанными с горючим;

существенное облегчение работы для бухгалтерии, поскольку отпадает необходимость в регулярной проверке топливных квитанций, вместо того достаточно воспользоваться электронной базой транзакций.

Чтобы получить возможность пользоваться топливными картами для заправки своих транспортных средств, юрлицо подписывает с АЗС договор, где указываются:

виды горючего, которые планирует закупать юрлицо;

величина скидки, которая предоставляется автозаправочной станцией юрлицу;

обязательства автозаправочной станции по обеспечению юрлица требуемыми ГСМ.

У каждого счета для юрлиц имеется финансовый лимит, после исчерпания которого необходимо произвести пополнение счета. Для этого требуемая сумма денег переводится на счет процессинговой фирмы. Затем нужно указать номер корпоративной карты в платежном поручении и отметить, сколько денег было перечислено.

Некоторые юрлица заводят несколько счетов, привести которые в одном платежном поручении невозможно. В такой ситуации следует прислать заявку на электронный ящик, указав в ней все требуемые сведения. Большинство таких счетов имеют статус временных и по окончании срока действия просто переоформляются. При этом условия предоставления услуг АЗС остаются неизменными, карта перевыпускается.

Многие владельцы АЗС предоставляют возможность пользоваться бонусами и скидками своим корпоративным клиентам. От этого получают пользу обе стороны: юрлицо заправляет свой транспорт горючим по выгодной цене, а АЗС обзаводится лояльным заказчиком и обеспечивает стабильный спрос на свои услуги.