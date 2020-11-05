Россия нарастила экспорт продукции АПК за 10 месяцев на 14%

Россия за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила экспорт продукции АПК на 14% до $23,067 млрд.,говорится в материалах Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Зерна РФ стала экспортировать за рубеж на 14% больше, чем в прошлом году, масложировой продукции - на 17%, до $3,73 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17%, до $3,322 млрд.

Наибольший рост отмечен в экспорте мясной и молочной продукции - на 43%. Сократился экспорт рыбы и морепродуктов на 4%, до $4,326 млрд.

Главной страной-импортером российской продукции АПК остается Китай, который закупил за 10 месяцев на 244% больше товаров, чем в прошлом году, до $3,2 млрд. Экспорт в страны Евросоюза за указанный период вырос на 11%, достигнув показателя $2,6 млрд, Турция стала закупать продукции АПК на 20%, до $2,5 млрд.

По прогнозам Минсельхоза, поставки за рубеж в 2020 году могут превысить $27 млрд.