Курс доллара: рубль всех сильно удивил

Курс доллара в четверг снизился сразу на 1,78 руб. - до 77,55 руб. (15.51 мск), евро упал на 1,06 руб. - до 91,82. Российская валюта таким образом отыгрывает предварительные итоги выборов в США.

Такая реакция рубля выглядит удивительно, так как ожидалось, что победа Джо Байдена, который сейчас имеет все шансы стать новым президентом США, должна повергнуть нацвалюту в "санкционный пессимизм".

Однако, отмечает Рейтер, велика вероятность избежать самых мрачных для российских активов политических раскладов в Вашингтоне по итогам прошедших американских выборов. Несмотря на вероятную победу демократов в президенсткой гонке, республиканцы пока сохраняют контроль над Сенатом США с учетом еще незавершенного подсчета голосов.

Рынки при этом предполагают, что вне зависимости от победителя, США все равно развернут новые меры поддержки страдающей от коронавируса экономики, но ожидают более миролюбивой американской внешнеторговой политики в случае прихода к власти демократической администрации.

Комментарии и прогнозы экспертов

Российская валюта восстанавливается на фоне глобального оптимизма в отношении риска, отмечают аналитики "Банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку курсу оказывает и подорожавшая нефть, которая реагирует на усиление интереса к высокодоходным активам, а также на новости о возможном продлении сделки ОПЕК+, Brent уже торгуется вблизи $41 за баррель, хотя еще в начале недели стоила около $36,5. Поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее, текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время", - отмечают эксперты.

"Возврат котировок Brent выше отметки в $40 за баррель, заметное укрепление валют развивающихся стран накануне и сохранение позитивных настроений на мировых рынках в ожидании завершения подсчета голосов в США позволяют рассчитывать сегодня на развитие укрепления рубля, способного в паре с долларом вернуться к уровням конца октября, зону 76,00-78,00", - полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.