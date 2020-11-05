Собянин продлил удаленное обучение для старшеклассников до 22 ноября

Дистанционное обучение для московский школьников 6-11 классов продлено до 22 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Он напомнил, что старшеклассники уже три недели находятся на удаленном обучении и их желание вернуться в школы вполне объяснимо, однако, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и за рубежом говорит, по его словам, о том, что «расслабляться рано».

«За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», - пишет чиновник.

При соблюдении «масочного режима и переводом части офисных работников на «удаленку» и дистанционное обучение» удалось снизить заболеваемость, однако, сегодня наблюдается новый всплеск, что видно «по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций».