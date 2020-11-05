Станислав Кочановский выступит вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО)

11 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит шедевры С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, И. Штрауса и А.К. Глазунова. За пультом МГАСО выступит Станислав Кочановский, российский дирижер и органист, в репертуаре которого более 30 балетных и оперных спектаклей на российских, и мировых сценах.

Программу откроют эпизоды из романтических балетов «Раймонда» А. Глазунова и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. За ними прозвучат фрагменты из сказочного балета «Жар-птица», написанного И. Стравинским для «Русских сезонов» С. Дягилева. Завершит вечер калейдоскоп чувственных, шутливых и, одновременно, волшебных вальсов из комедийной оперы «Кавалер розы» Р. Штрауса.

В России Станислав Кочановский сотрудничает с ведущими оркестрами: Государственным академическим симфоническим оркестром России им.Е.Ф.Светланова, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. Регулярно выступает на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, дирижирует концертами и спектаклями в Мариинском театре.

Параллельно с позициями в России стремительно развивается его международная карьера, включая в себя выступления с таким коллективами, как Королевский оркестр Концертгебау, Парижский оркестр, Лондонский и Роттердамский филармонические оркестры, Оркестр Национальной академии Санта-Чечили, Национальный симфонический оркестр Итальянского радио, Филармонический оркестр Нидерландского радио, Филармонический оркестр Осло, Национальный оркестр Лиона, Тулузы, Бельгии, Оркестр Maggio Musicale (Флоренция) и Оркестр NHK (Токио), Королевский оркестр Стокгольма, Симфонический оркестр Бирмингема, Мельбурна, Национальный симфонический оркестр Китая (Пекин), Оркестр Малазийской филармонии (Куала-Лумпур).

За прошедшие годы Станислав Кочановский осуществил постановки на ведущих оперных сценах мира: «Пиковая дама» (режиссер Р.Карсен) и «Евгений Онегин» (режиссер Б.Коски) в Цюрихском оперном театре; «Иоланта» во Флоренции на фестивале «Флорентийский музыкальный май» (режиссер М.Трелинский); «Князь Игорь» в Национальной опере Нидерландов (режиссер Д.Черняков); «Борис Годунов» в Национальной опере Кореи в Центре искусств Сеула (режиссер С.Пода).

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/59

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru