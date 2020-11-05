Вход/Регистрация Подписка

Станислав Кочановский выступит вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО)

Москва, 05.11.2020
В Концертном зале имени П.И. Чайковского выступит российский дирижер Станислав Кочановский. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которую вошли произведения С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, И. Штрауса и др.
#Культура
  • Станислав Кочановский выступит вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО)

предоставлено пресс-службой

11 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит шедевры С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, И. Штрауса и А.К. Глазунова. За пультом МГАСО выступит Станислав Кочановский, российский дирижер и органист, в репертуаре которого более 30 балетных и оперных спектаклей на российских, и мировых сценах.  

Программу откроют эпизоды из романтических балетов «Раймонда» А. Глазунова и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. За ними прозвучат фрагменты из сказочного балета «Жар-птица», написанного И. Стравинским для «Русских сезонов» С. Дягилева. Завершит вечер калейдоскоп чувственных, шутливых и, одновременно, волшебных вальсов из комедийной оперы «Кавалер розы» Р. Штрауса.

В России Станислав Кочановский сотрудничает с ведущими оркестрами: Государственным академическим симфоническим оркестром России им.Е.Ф.Светланова, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. Регулярно выступает на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, дирижирует концертами и спектаклями в Мариинском театре.

Параллельно с позициями в России стремительно развивается его международная карьера, включая в себя выступления с таким коллективами, как Королевский оркестр Концертгебау, Парижский оркестр, Лондонский и Роттердамский филармонические оркестры, Оркестр Национальной академии Санта-Чечили, Национальный симфонический оркестр Итальянского радио, Филармонический оркестр Нидерландского радио, Филармонический оркестр Осло, Национальный оркестр Лиона, Тулузы, Бельгии, Оркестр Maggio Musicale (Флоренция) и Оркестр NHK (Токио), Королевский оркестр Стокгольма, Симфонический оркестр Бирмингема, Мельбурна, Национальный симфонический оркестр Китая (Пекин), Оркестр Малазийской филармонии (Куала-Лумпур).

За прошедшие годы Станислав Кочановский осуществил постановки на ведущих оперных сценах мира: «Пиковая дама» (режиссер Р.Карсен) и «Евгений Онегин» (режиссер Б.Коски) в Цюрихском оперном театре; «Иоланта» во Флоренции на фестивале «Флорентийский музыкальный май» (режиссер М.Трелинский); «Князь Игорь» в Национальной опере Нидерландов (режиссер Д.Черняков); «Борис Годунов» в Национальной опере Кореи в Центре искусств Сеула (режиссер С.Пода).

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/59    

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама