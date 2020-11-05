Трамп оспорит результаты во всех штатах, где начал лидировать Байден

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить в судебном порядке результаты подсчета голосов во всех штатах, в которых неожиданно вырвался в лидеры его основной соперник – кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Во всех штатах, в которых в последнее время начал лидировать Байден, результаты подсчета голосов будут оспорены нами по закону за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата. Существует множество доказательств – просто посмотрите СМИ. Мы победим! Америка прежде всего!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее Дональд Трамп поставил под сомнение честность подсчета голосов, проходящий в нескольких штатах, где действующий президент имел преимущество, а затем начал резко лидировать Джо Байден. А избирательный Штаб Трампа подал иск с требованием пересчета голосов в штате Висконсин.