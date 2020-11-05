Инвесторы обрадовались новому периоду двоевластия в США

Похоже, результат выборов в Америке не так страшен для рынков, как опасались аналитики накануне 3 ноября, считает Reuters. Кто бы ни победил, положение в Конгрессе не изменится. Демократы сохранили за собой нижнюю палату высшего законодательного органа США – Палату представителей, но не сумели, судя по всему, «захватить» и Сенат и установить, таким образом, свою безраздельную власть. Это стало очевидно после того, как сенатор Сьюзан Коллинс сохранила свое место в верхней палате от штата Мэн, и после уверенных результатов, показываемых другими кандидатами от республиканцев на выборах в Сенат.

Сохранение республиканцами достаточного для большинства количества депутатов в верхней палате, то есть фактическая отмена так называемой «голубой волны», помешает Джо Байдену в случае его победы делать то, что он хочет. Это значит, что президент Байден не сможет так легко, как надеялись демократы, поднять налоги, принять очень большую программу помощи экономике и выполнить другие предвыборные обещания, усилить, к примеру, регулирование.

«Рынки устраивает тупик, к которому пришли выборы,- считает старший вице-президент Hodges Capital Management Гари Бредшоу.- Едва ли нас ждет большое увеличение налогов и резкий рост регулирования».

По крайней мере, никаких обвалов в случае неясного результата, как прогнозировали накануне выборов многие экономисты, не произошло. Напротив, на фоне наступления некоторого спокойствия после бурных событий, предшествовавших 3 ноября, акции пошли вверх.

Главные американские биржевые индексы тоже прибавили в четверг к закрытию торгов. Больше всех вырос «технологичный» Nasdaq Composite, прибавивший почти 4% на фоне отмены «взятия» Вашингтона демократами. Отсутствие решающего перевеса на какой-либо стороне будет означать «золотую середину» и необходимость достигать по многим вопросам компромиссов.

«Думаю, рынки увидели в такой ситуации исчезновение неопределенности,- считает глава отдела исследований Janus Henderson Investors Мэтт Перон.- И думаю, рынкам это понравилось».

Пошли вверх, в частности, акции компаний, связанных с медициной и здравоохранением. Инвесторов воодушевило то, что теперь явно отменяется резкое усиление регулирования сектора, которое обещали демократы. Что же касается секторов, которые должны были больше всего выиграть от большой программы помощи, которая теперь, скорее всего, будет сокращена, то, например, акции финансового сектора пошли вниз.

«Рынки смогут жить с любым из нынешних кандидатов,- уверен главный специалист по инвестициям в швейцарской финансовой компании Prime Partners Франсуа Савари.- А вот сценарий с длительными судебными процессами и серьезными политическими беспорядками их явно не устраивает».