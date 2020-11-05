В эфире Иннопром онлайн эксперты оценят открывающиеся возможности для рынка компонентов

6 ноября в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн трансляция дискуссии, в рамках которой эксперты оценят российский рынок компонентов для машиностроительной отрасли, выделят особенности взаимодействия поставщиков и покупателей компонентов в кризис, расскажут как выстроить сотрудничество с крупнейшими компаниями на российском рынке, а также — попробуют взвесить готовность отечественных закупщиков и поставщиков к процессам импортозамещения.
Спикеры:
Модератором обсуждения выступит Артем Стороженко, директор по развитию Иннопром онлайн.
Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов