В эфире Иннопром онлайн эксперты оценят открывающиеся возможности для рынка компонентов

6 ноября в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн трансляция дискуссии, в рамках которой эксперты оценят российский рынок компонентов для машиностроительной отрасли, выделят особенности взаимодействия поставщиков и покупателей компонентов в кризис, расскажут как выстроить сотрудничество с крупнейшими компаниями на российском рынке, а также — попробуют взвесить готовность отечественных закупщиков и поставщиков к процессам импортозамещения.

Спикеры:

Владимир Антонов, исполнительный директор «Четра»

Дмитрий Краснов, председатель правления Промышленной Группы «Приводная Техника»

Алексей Фендриков, генеральный директор «Путевые Машины»

Вячеслав Пронин, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш»

Сергей Майоров, председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан

Жан-Клод Пети, генеральный директор Valeo в России

Модератором обсуждения выступит Артем Стороженко, директор по развитию Иннопром онлайн.

Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов