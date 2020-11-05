В Кремле прокомментировали возможность приобретения Минском месторождения нефти в РФ

В настоящее время возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти в РФ будет прорабатываться, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на данный момент в предложении «нет конкретики».

«В этом вопросе пока нет конкретики», - заявил чиновник. Он напомнил, что вопрос поступил с белорусский стороны и будет прорабатываться «в наших соответствующих министерствах и ведомствах».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко начал переговоры о покупке нефтяного месторождения на территории России. Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже сайт президента Белоруссии сообщил, что Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти в России.