В Пенсильвании прекратили подсчет полученных по почте голосов

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, избирательные комиссии приостановили подсчет голосов, которые были присланы по почте – сообщает телеканал NBC News. Избирательные комиссии ждут решения суда по иску команды Трампа о запрете подсчета голосов, которые пришли по почте после закрытия избирательных участков.

Ранее суд принял решение о допуске наблюдателей от Республиканской партии в городе Филадельфия.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить в судебном порядке результаты подсчета голосов во всех штатах, в которых вырвался в лидеры его основной соперник – кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.