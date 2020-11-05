Виды и типы остекления балконов

Чем холодное остекление отличается от теплого?

Даже если застеклить балкон обычным одиночным стеклом, он станет теплее. Поскольку тепловая энергия непрерывно проникает на балкон изнутри жилья сквозь окна и стены, воздух на нем постоянно немного теплее по сравнению с улицей. Достоинства холодного остекления таковы:

доступная цена;

простота и малый вес конструкции позволяют без опасений использовать данный способ на любых балконах, вне зависимости от того, на какие нагрузки они рассчитаны;

богатый выбор разнообразных вариантов, включая остекление с выносом, которое дает возможность увеличить площадь балкона.

Чтобы обеспечить в течение всего года поддержание на балконе той же температуры, что и внутри квартиры, нужно выполнить его остекление тем же способом, как это предусмотрено в окнах – при помощи двойного стекла. Достоинства теплого остекления таковы:

эффективная звуко- и теплоизоляция;

возможность пользоваться балконом без каких-либо ограничений двенадцать месяцев в году;

площадь квартиры увеличивается за счет еще одного условно жилого помещения.

Особенности раздвижных и распашных створок

Исходя из конструктивных особенностей створок и рам, выделяют два вида остекления балкона: раздвижное и распашное. У каждого способа есть свои достоинства и изъяны. Отличие первого способа заключается в том, что створки при открывании остаются в плоскости ограждения. Поэтому им не препятствуют ни находящиеся на балконе вещи, ни поставленные на подоконник горшки с цветами, ни висящие бельевые веревки. В число основных преимуществ раздвижного остекления входят:

легкость и простота конструкции;

отсутствие ограничений по размерам створок;

невозможность захлопывания створок из-за сквозняка.

Недостаток данного способа обустройства балкона заключается в сложности мытья стекол с наружной стороны.

Отличие распашного остекления состоит в том, что открывание створок происходит таким же образом, что и у обычных окон, то есть на поворотных петлях. Данное конструктивное решение отличается простотой и доступной стоимостью. Но у него есть значительный минус: поскольку открывание створки происходит внутрь помещения, в нем должно иметься свободное место для этого. Глубина балкона должна превышать ширину створки, на пути движения которой нельзя располагать бельевые веревки, мебель и другие предметы. Высота створок также обычно ограничена – верх остекления выполняется глухим. К основным преимуществам распашного остекления относятся:

более высокий уровень герметичности по сравнению с раздвижными конструкциями;

возможность использования стеклопакета повышенной толщины и профиля большой ширины с множеством камер;

легкость мытья стекол как с наружной, так и с внутренней стороны.

Используемый материал

Остекление балконов выполняется с использованием разных материалов, у каждого из которых есть свои преимущества и изъяны. Важнейшие критерии, которым необходимо уделять внимание при выборе – трудоемкость ухода, срок службы, ремонтопригодность.

Традиционно используемая для остекления балконов древесина является экологичным материалом природного происхождения, недорого стоит, при покрытии прозрачными защитными средствами ее поверхность радует глаз привлекательной текстурой и красивым рисунком. Недостатки древесины состоят в подверженности гниению, воздействию насекомых и грибка, а также в рассыхании с течением времени, вследствие чего деревянные створки изменяют форму и начинают закрываться неплотно. Для борьбы с данными недостатками древесине требуется регулярная обработка специальными средствами и окрашивание. По этой причине остекление балконов с применением древесины происходит все реже и реже.

Долговечные и легкие конструкции из алюминия не уязвимы для коррозионных процессов. Благодаря компактным размерам рамы из этого материала не препятствуют потоку солнечного света. Однако алюминий характеризуется высокой теплопроводностью, поэтому с его помощью преимущественно выполняется холодное остекление. Хотя теплое остекление можно выполнить из алюминиевых рам с терморазрывом, они стоят дорого, из-за чего не пользуются популярностью.

Наибольшее распространение при остеклении балконов на сегодняшний день получил ПВХ-профиль. Сделанные из него светопрозрачные конструкции характеризуются целым рядом достоинств, в том числе: