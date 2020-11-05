Вирусолог назвал фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом

Вероятность повторного инфицирования коронавирусной инфекцией можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа, рассказал в интервью радио Sputnik, вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он уточнил, что повторное заражение возможно при слабо выраженных симптомах в ходе течения первого заболевания.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», - рассказал Альтштейн.

Врач напомнил, что главной защитой от ковида является иммунитет человека, который ставит барьер между организмом и коронавирусом после первого заражения, но так и происходит не всегда. При этом в редких случаях, повторное течение болезни может оказаться тяжелее, чем в первом случае.

При этом Альтштейн не отрицает, что этот вопрос не до конца изучен, поэтому, по мнению вирусолога, уже переболевшие люди должны вести себя также аккуратно, соблюдая меры предосторожности наравне с остальными.

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