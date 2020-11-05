Во Франции зафиксирован антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что за минувшие сутки в стране выявлено 58 046 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За время пандемии во Франции коронавирусом заразилось более 1,5 млн человек, 38 тыс умерло от COVID-19.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возвращении к режиму самоизоляции с 30 октября до 1 декабря. При этом школы и большинство предприятий продолжают свою работу.

В конце марта 2020 года, когда количество ежесуточных заражений коронавирусом не превышало 8 тыс в сутки, французские власти ввели жесткий карантин в стране. По итогам второго квартала 2020 года из-за введенного карантина и вынужденной остановки экономики страны ВВП Франции упал на 13,8%.