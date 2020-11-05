Выбор подарков для детей

Активный ребенок придет в восторг от нового мяча или велосипеда. Малолетние интеллектуалы с радостью примутся читать новую книжку. Творческие личности по достоинству оценят наборы для рисования или упаковку фломастеров. Чтобы подарки для детей принесли радость и пользу, очень полезно поинтересоваться мнением самого ребенка. Даже трехлетний малыш может хотя бы в общих словах дать понять, чего он желает, а дети школьного возраста готовы представить целый список «хотелок». Родителям совсем не обязательно задавать ребенку прямой вопрос о желаемом подарке – зачастую вполне достаточно тонкого намека в разговоре с ни, чтобы получить нужные сведения.

Возраст до трех лет

Основное требование к любым подаркам для малышей – безопасность. Даже если игрушка понравилась, но имеет острые или мелкие части, покрыта осыпающейся краской, неприятно пахнет, от ее покупки следует отказаться, ведь маленькие дети все тащат в рот. В первые годы жизни дети проявляют активный интерес к познанию мира, используя для этого игрушки. Поэтому лучше всего подарить малышу игрушку, которая помогает развитию его зрения, логических способностей, тактильных ощущений и т. д.

С трех до десяти лет

С трехлетнего возраста дети начинают в явной форме выражать свои желания, и их надо в максимальной степени учитывать при выборе подарка. К примеру, если девочка желает получить Барби, а получает коллекционную куколку из фарфора, то может расстроиться, даже если такой подарок стоит очень дорого и выглядит красивее заказанного. Чем старше дети, тем более конкретными становятся их желания и предпочтения, так что для удовлетворения запросов ребенка надо проявлять повышенное внимание к его интересам.

С десяти до четырнадцати лет

В подростковом возрасте обостряется желание поддерживать свой статус в коллективе, и зачастую его внешним проявлением служит обладание определенными вещами. Новейшая модель смартфона, компьютер, плеер, карманные деньги и модная одежда для многих из них гораздо важнее игрушек и книг. Поэтому при выборе подарка необходимо учитывать их мнение, поскольку то, что взрослые считают качественной хорошей вещью, им может показаться барахлом, которое стыдно показать друзьям. Совсем не обязательно покупать подростку модные девайсы по его первой просьбе, однако «статусные» вещи позволят ему повысить самооценку.