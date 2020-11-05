Выборы президента США: Трамп надеется на судебный овертайм

Выборы, о которых в этом году говорили не меньше, чем о коронавирусной пандемии, прошли, но не закончились. Закончилось голосование с рекордными ста миллионами избирателей, проголосовавшими досрочно. Причем, то обстоятельство, что многие из них голосовали из-за пандемии по почте, значительно продлит подведение результатов, потому что согласно местным законам в некоторых штатах подсчет голосов, присланных по почте, может затянуться на недели.

По тому, как складывается ситуация утром (по московскому времени) на второй день после выборов, можно говорить, что чудо не произойдет и Дональд Трамп будет вынужден покинуть Белый дом. В случае поражения он, кстати, станет первым в Америке после 1992 года президентом, не сумевшим выбраться на второй срок.

Можно перефразировать известную поговорку и с учетом очень неожиданной победы Трампа четыре года назад сказать, что дважды чудо в одну воронку не попадает. Дональд Трамп был близок к повторению успеха 2016 года. Несмотря на значительное отставание от Джо Байдена в решающий день он совершил резкий рывок и сократил отставание до минимума. Во всех штатах идет упорнейшая борьба. Во многих отрыв одного кандидата от другого составляет десятые доли процента. И все же, если верить американским СМИ, которые, следует напомнить, в подавляющем большинстве (по крайней мере, крупные) на стороне Байдена, с каждым часом перевес кандидата от демократов становится все заметнее. За него проголосовали пока в общей сложности 50,4% избирателей, а за действующего президента – 48%. До необходимых для победы 270 из 538 голосов выборщиков Джо Байдену не хватает всего 6 голосов. Это победа всего лишь в одном, причем, небольшом штате. Например, в Неваде, где еще подсчет голосов отложен до вечера. Этот западный штат делегирует в коллегию выборщиков как раз 6 человек. За Байдена пока отдали голоса 49,3% невадцев, а за Трампа – 48,7%.

Дональду Трампу же для победы необходимо побеждать во всех оставшихся штатах, что будет сделать, конечно, намного труднее, если вообще возможно.

Это простой математический расклад, с которым, естественно, действующий президент не согласен. Дональд Трамп начал выполнять угрозу – его штаб завалил суды штатов, где он терпит поражение, требованиями остановить подсчет голосов. Республиканцы ссылаются на многочисленные нарушения, в том числе вбросы и прозаические подлоги.

Здесь, конечно, первым делом вспоминаются выборы двадцатилетней давности, когда победу Джорджу Бушу, тоже, кстати, республиканцу, над демократом Алом Гором принес Верховный суд, остановивший пересчет голосов во Флориде. Трамп не скрывает, что тоже надеется на главный американский суд, в который он накануне выборов успел провести «своего» человека, Эми Кони Барретт. Сейчас у республиканцев в Верховном суде явный перевес: 6 против 3, но это, конечно, не означает, что действующему президенту обеспечено его благоприятное решение. Члены Верховного суда даже с консервативными убеждениями, то есть поддерживающие республиканцев и Трампа, никогда не пойдут на явное нарушение американских законов. Так что даже в том случае, если последнее слово в определении результатов выборов останется за Верховным судом, очень многое будет зависеть от уровня и характера нарушений, на которые будет ссылаться штаб Трампа.

Здесь следует иметь в виду также то, что демократы не сидели сложа руки и подготовились к такому развитию событий. Штаб Байдена еще в ходе избирательной кампании нанял порядка 600 (!) юристов для судебных баталий. К тому же, кандидата от Демократической партии готовы добровольно поддерживать в суде еще несколько тысяч юристов. Естественно, имеется своя армия юристов и у республиканцев. Так что, если дело дойдет до судов, включая Верховный, то везде ожидаются сражения, такие же упорные, как сейчас при подсчете голосов.

Пока же все с нетерпением следят за подсчетом голосов в ключевых штатах Пенсильвании и Мичигане, где соперники идут, что называется, ноздря в ноздрю. В Мичигане (16 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков) сторонники Трампа уже пытаются остановить подсчет голосов через суд. Трамп также требует пересчета бюллетеней в Висконсине (10 выборщиков).

В Пенсильвании Трамп опережает соперника на 164 тыс. голосов, но не подсчитаны еще все голоса в самой Филадельфии, традиционно тяготеющей к демократам. В Джорджии (16 выборщиков), за ситуацией в которой сейчас тоже следит вся планета, действующий президент опережает бывшего вице-президента приблизительно на 28 тыс. голосов, но и там подсчет еще на закончился. В Аризоне (11 выборщиков) напротив лидирует Джо Байден, опережающий Трампа на 79 тыс. голосов. Однако там тоже продолжается подсчет голосов и Трамп сокращает разрыв. Кстати, агентство АР еще вчера поторопилось отдать победу в этом штате Байдену.

Следует отметить, что во всех штатах, где Трамп лидирует с небольшим перевесом, сторонники Байдена рассчитывают как раз на подсчет голосов по почте. Во-первых, их считают значительно медленнее, а во-вторых, как утверждал Дональд Трамп и республиканцы задолго до 3 ноября, именно с этими бюллетенями легче всего манипулировать. Трамп уже поторопился назвать выборы 2020 года «величайшим надувательством в истории Америки.

Демократы во главе с Джо Байденом, естественно, все намеки и прямые обвинения соперников в манипуляциях с негодованием отвергают. Байден призывает своих сторонников набраться терпения и дождаться официального объявления его победы, в которой он, как нетрудно догадаться, не сомневается ни минуты.