Заработать деньги школьнику - реально или нет?

Давайте попробуем рассмотреть возможные варианты, и насколько они эффективны для ребенка, с целью получения своих первых карманных денег.

Как школьник может заработать в интернете

Начиная с 14 лет, т.е. с момента получения паспорта, ребенок вполне способен осуществить заработок денег в интернете. Тем более, доступ к всемирной паутине есть у каждого, а телефон или компьютер всегда под рукой.

С чего можно начать:

Размещение отзывов в сети или копирайтинг. В данном случае потребуется усидчивость и хорошее знание русского языка, чтобы писать тексты и получать достойное вознаграждение. Если хорошо постараться, можно заработать до 5 000 рублей в месяц.

Администратор групп в социальных сетях. Сейчас многие дети пользуются различными социальными сетями - ВК, Инстаграм, фейсбук и пр. Если найти раскрученную группу и взять ее под свой патронаж, можно заработать от 3 до 6 тысяч в месяц.

Ведение личного блога, раскрутка страницы в Инстаграм, открытие канала YouTube. Здесь нужно приложить немало усилий, как временных, так и умственных. Чтобы страницы стали работать и приносить доход, нужен годный контент. Простые "кривляния" не подойдут. Если получится раскрутиться, могут начать поступать предложения о рекламе и сотрудничестве. Таким способом можно заработать хорошие деньги.

Заработок без интернета

Если нет желания проводить время у компьютера, можно попробовать заработать без интернета:

доставка почты, посылок, еды;

промоутер;

расклейщик объявлений;

рукоделие.

Каждый из вариантов неплохой, но опять же, без прикладывания усилий, ничего не получится. И главное, не нарваться на работодателей-мошенников, которые используют труд и ничего не платят взамен.

О каких правилах нужно помнить

Начать зарабатывать деньги школьнику нужно с умом. Чтобы работа принесла прибыль, следует помнить о некоторых правилах:

Труд не должен мешать учебному процессу. Здесь потребуется как личный контроль, так и контроль со стороны родителей. Главное - правильно распределить время и расставить приоритеты. Сначала уроки, потом - работа, а не наоборот.

Интернет - отличная обитель для мошенников. Нельзя пытаться переходить по сомнительным ссылкам и тем более, пересылать кому-то деньги. Например, якобы за обучение или стартовый капитал в будущий "бизнес". При любых сомнениях, лучше попросить родителей проверить, насколько безопасно предложение о работе.

Куда будет приходить заработок. Многие биржи работаю с электронными кошельками, другие работодатели переводят деньги на карту. Это означает, что нужно позаботиться о получении банковской карты или открытии электронного кошелька. Если возникают вопросы, можно обратиться за помощью к родителям.

Как заработать школьнику - важно помнить, что труд будет оплачен по достоинству в том случае, если школьник приложит к этому все усилия. Не бывает легких денег. Это правило необходимо усвоить сразу, иначе, собственное время и время работодателя будет потрачено впустую.