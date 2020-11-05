В России за сутки выявлено 19,4 тыс. новых случаев COVID

За сутки в России выявлено 19 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в РФ за все время эпидемии зарегистрировано 1 712 858 эпизодов COVID-19. Число жертв инфекции за сутки составило 292 человека, число жертв коронавируса за весь период выросло до 29 509. За последние 24 часа выписаны из российских больниц 12 238 человек, за все время инфекцию перебороли 1 млн 279 169 пациентов.

В Москве отмечен прирост в 5255. На втором месте по приросту находится Санкт-Петербург (+1093), на третьем Московская область, где прирост за сутки составил 588 человек. В пятерке – Нижегородская область (+422) и Архангельская область (+377). В десятке Красноярский край (+322), Ростовская область (+311), Воронежская область (+303).