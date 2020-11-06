Акции дня: котировки «Фосагро» растут в ожидании финрезультатов

Акции химического холдинга «Фосагро» шли вверх в ожидании финансовых результатов по итогам третьего квартала 2020 года. За дневную сессию в пятницу бумаги подорожали на +5,37% до 2981 рублей за акцию.

Эксперты ожидают роста итогам 9 месяцев. По мнению аналитиков АТОН, показатели будут сильными: выручка на уровне 71,6 млрд руб. (+19,5% квартал к кварталу) и EBITDA на уровне 26,5 млрд руб. (+30,3% квартао к кварталу). Рентабельность EBITDA должна вырасти до 37% против 34% во 2 квартале 2020. Результаты должны быть поддержаны ростом объемов продаж (общие отгрузки удобрений увеличились на 13,5% до 2,7 млн т), а также ростом цен на DAP, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +1,02% до 2890,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,32% до 1174,44 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 39,98 долларов за баррель (-2,32%). Российская валюта слабела – 77,40 рублей за доллар.