Байден обогнал Трампа в одном из ключевых штатов

Кандидат-демократ в президенты США Джо Байден обошел действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в «колеблющемся» штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News. Ранее в штате долго лидировал Дональд Трамп.

После подсчета 99% голосов Байден набирает 49,39%, а Трамп 49,37%, разрыв в голосах составляет 917 голосов.

Телеканал сообщает, что Джорджия является одним из штатов, голосование в котором может решить исход выборов, поскольку победа здесь дает кандидату голоса 16 выборщиков. На данный момент у Байдена их 264, у Трампа — 214. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Также не определен победитель в Пенсильвании, где кандидат может получить 20 выборщиков, Северной Каролине, 15 выборщиков, и Неваде, 6 выборщиков.

В Неваде при этом заявили, что будут принимать бюллетени по почте до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что почтовой службой Пенсильвании было обнружено 1 700 избирательных бюллетеней, направленных жителями штата ко дню проведения в стране всеобщих выборов. Все бюллетени направлены в избиркомы штата, где продолжается подсчет. По законам американского штата Пенсильвании все избирательные бюллетени, направленные по почте необходимо доставить не позднее вечера пятницы, в противном случае они не будут учитываться при подсчете голосов избирателей.