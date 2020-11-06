Биткойн выдвинулся на замену доллару

Возвращение

По данным портала CoinMarketCap, утром 6 ноября 2020 года биткойн (BTC) подорожал на 8,38%, до 14945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он вырос на 7,95%, до 15005 долларов, пишет «Прайм». Таким образом, биткойн, на долю которого приходится 65,1% всего глобального рынка криптовалют, впервые с января 2018 года превысил психологическую отметку 15 тысяч долларов.

Биткойн в последние дни рос в общем тренде с другими рискованными активами, указывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Так, например, индекс S&P500 за три дня вырос более чем на 5%. Данный рост активов был обусловлен приближающимся завершением президентской гонки в США, в которой пока лидирует Джо Байден. Инвесторы понимают, что победа Байдена сулит новые масштабные вливания в экономику США. А это означает рост рисковых активов и снижение доллара США.

При этом аналитик отмечает, что новая помощь рынкам не будет зависеть от того, кто станет новым президентом. От этого будет зависеть только ее размер. Поэтому можно предположить, что в перспективе BTC продолжит расти. Согласно техники следующей целью пары BTC/USD является уровень 17 300 долларов, после пробоя уровня откроется дорога в район исторического максимума — 19 900 долларов.

Рост курса Bitcoin привел к увеличению интереса к этому финансовому инструменту среди российских интернет-пользователей, говорит Иван Капустянский. Количество запросов в поисковике Google начало расти 4 ноября, когда криптовалюта подорожала до 14 тыс. долларов. Данный фактор также усилит рост курса криптовалюты. Однако, стоит помнить, что любая криптовалюта это чисто спекулятивный инструмент, поэтому покупая или продавая его, необходимо полностью осознавать риски этих действий. Чтобы минимизировать риск, стоит инвестировать в Bitcoin лишь небольшую часть средств от общего портфеля. Покупать финансовый инструмент стоит после коррекции.

Bitcoin является одной из немногих более-менее ликвидных криптовалют, поэтому если кто-то хочет спекулятивно заработать на росте, он использует именно его, добавляет эксперт. Отсюда наблюдается такой интерес именно к этой криптовалюте, при отсутствии интереса к другим.

Рост был подготовлен

При этом, полагает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, возвращение биткойна не стоит относить к знаменательным событиям, скорее это результат стечения обстоятельств, которые связаны с неопределенностью на мировых площадках относительно традиционных инструментов. Очевидно, говорит он, что на рост первой криптовалюты влияют выборы в США, слегка подзависшие сейчас с результатами, локдауны в Евросоюзе, и в целом неутешительная статистика с коронавирусом, угнетающая мировую экономику.

С этими событиями можно связать начавшийся еще с начала сентября постепенный рост курса биткойна — именно в начале сентября оптимизм относительно снятия ограничений по covid-19 стал постепенно переходить в фазу очередной депрессии. И именно в тот период все заметнее на рынках начало сказываться противостояние двух кандидатов в президенты США. За этот период биткойн вырос на 53%. Так, 4 сентября он пробил локальный минимум в 9,8 тыс. долл., а в ноябре пробил на некоторых площадках стоимость в 15,6 тыс долл.

Цена за биткойн до 15 тыс. долл. последний раз поднималась в январе 2018 года, еще больше он стоил в декабре 2017 года — 20 тыс. долларов, но и такая цена не стала для криптовалюты гарантом стабильности. Как считает Алексей Антонов, столь заметный скачок курса биткойна может достаточно быстро сойти на нет. И вероятнее всего, это произойдет, когда будут обнародованы окончательные результаты выборов в США.

При этом, уверен аналитик, совершенно не важно, кто из кандидатов займет Овальный кабинет — общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в США при любом раскладе будет выглядеть слабо, что может, конечно, поддержать биткойн, но не в таком заметном масштабе, как сейчас.

То, что растет только биткойн, добавляет Антонов, — вполне нормальное явление, помимо выборов и коронавируса, на его котировки влияет еще и масса других факторов, важнейший – это операции с данным видом валюты. Его стабильность укрепляется, если в него инвестируют крупные компании, а не только физические лица. Например, в него этой осенью вложились компании корпорации Square Inc, развивающие бизнес в области высоких технологий и решения для электронных платежей. Также подогревает стабильность биткойна, если его используют для осуществления платежей. Другие криптовалюты пока не могут выдерживать конкуренцию с биткойном в этом сегменте, поэтому их курс растет не так заметно.