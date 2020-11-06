Почти половина россиян не следит за ходом выборов президента США

45% россиян не интересуются ходом выборов президента США, говорится в опросе фонда «Общественное мнение». Интересуются ходом голосования 40% наших соотечественников. 13% респондентов сообщили, что внимательно отслеживают процесс. Наибольший процент россиян, которые не наблюдают за выборами, составляют респонденты в возрастной категории 18 до 30 лет, таких 62%. Наиболее активно наблюдают за ходом выборов граждане старше 60 лет - 28%.

3 ноября в США прошли выборы президента США, на пост главы страны претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также избирались вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее, 5 ноября, Дональд Трамп выразил мнение, что, по всей видимости, решение исхода нынешних американских президентских выборов дойдет до Верховного американского суда. Глава США заявил также, что ради того, чтобы не позволить «украсть победу», будет много судебных разбирательств.