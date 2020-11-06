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Эпидемиолог дал прогноз, когда начнётся снижение COVID-заболеваемости в РФ

Москва, 06.11.2020

Александр Семёнов – заместитель директора института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – рассказал, когда, по его мнению может прекратиться рост заболеваемости коронавирусом в России.

Как прогнозирует специалист, снижение COVID-заболеваемости должен прекратиться через три-четыре недели, но для этого необходимо ввести более строгие ограничения.

В интервью телеканалу «Россия 24» он пояснил, что как только будут введены более строгие ограничения, плюс 3-4 недели, рост прекратится и пойдет снижение. По его словам, в ином случае, рост заболеваемости продлится минимум до весны.

«Пока все не переболеют или не провакцинируются. Как только прослойка вакцинированных достигнет определённо значимых значений, то сразу же распространение инфекции будет падать. Но для снижения заболеваемости COVID-19 должны быть провакцинированы около 50-60 млн россиян. При наличии у нас вакцины это нетрудно сделать» в сжатые сроки», – резюмировал Семёнов.

Ранее сообщалось, что по мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия близка к выходу на пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Медик уверен, что на плато суточный прирост заболевших будет держаться на достаточно высоком уровне.

«Я думаю, что мы не далеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться. Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики», – подчеркнул он.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 582 случаев коронавируса. Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в России.

Всего к утру 6 ноября общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 1 733 440. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 296 124 (+16 955) россиян, активных случаев – 407 429 (+3 249). Жертвами коронавируса в стране стали 29 887 человек – 378 за последние сутки.

Наибольший прирост больных COVID-19 отмечен в Москве – 6 253, что тоже стало рекордом за всё время пандемии. Далее следуют Санкт-Петербург (+1171), Подмосковье (+605), Нижегородская область (+431) и Архангельская область (+369).

Напомним, а 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20. Тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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